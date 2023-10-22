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Моуринью пошутил над дисквалификацией Алехандро Гомеса за допинг: «У меня кашель, но я не буду принимать сироп»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Монцей» (1:0) в 9-м туре серии А пошутил о дисквалификации форварда соперника Алехандро Гомеса.

«У меня кашель, но я не буду принимать сироп или таблетки, потому что у меня могут возникнуть проблемы с прохождением допинг-тестов», — приводит слова Моуринью инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее 35-летний аргентинец, отвечая на вопрос о Моуринью, заявил, что помнит о португальце только то, что «Севилья», за которую тогда выступал Гомес, обыграла его «Рому» финале Лиги Европы в мае этого года.

20 октября стало известно, что Гомес дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга. Сообщалось, что причиной положительного теста стал детский сироп от кашля, который выпил футболист.

Алехандро Гомес
Футбол
ФК Монца
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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21.10 16:00
Верона – Наполи
 1 : 3
21.10 19:00
Торино – Интер
 0 : 3
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
22.10 13:30
Рома – Монца
 1 : 0
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 2 : 1
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 2 : 2
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
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Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Николас Гонсалес

Николас Гонсалес

Фиорентина

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

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