Моуринью пошутил над дисквалификацией Алехандро Гомеса за допинг: «У меня кашель, но я не буду принимать сироп»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Монцей» (1:0) в 9-м туре серии А пошутил о дисквалификации форварда соперника Алехандро Гомеса.

«У меня кашель, но я не буду принимать сироп или таблетки, потому что у меня могут возникнуть проблемы с прохождением допинг-тестов», — приводит слова Моуринью инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее 35-летний аргентинец, отвечая на вопрос о Моуринью, заявил, что помнит о португальце только то, что «Севилья», за которую тогда выступал Гомес, обыграла его «Рому» финале Лиги Европы в мае этого года.

20 октября стало известно, что Гомес дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга. Сообщалось, что причиной положительного теста стал детский сироп от кашля, который выпил футболист.