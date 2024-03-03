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3 марта, 21:50

«Аталанта» дома проиграла «Болонье», Миранчук вышел на 66-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» — «Болонья».
Фото Reuters

«Аталанта» на своем поле уступила «Болонье» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:2.

Бергамаски открыли счет на 28-й минуте, отличился Адемола Лукман. «Болонья» сумела перевернуть игру во втором тайме — на 57-й минуте Джошуа Зиркзе реализовал пенальти, а на 61-й с игры забил Льюис Фергюсон.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте.

«Аталанта» (46 очков) занимает шестое место в серии А. «Болонья» (51) идет четвертой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 27-й тур
03 мар, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Болонья

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
4
6
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«Наполи» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча серии А

«Наполи» победил «Ювентус» благодаря голам Кварацхелии и Распадори
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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Наполи – Торино
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