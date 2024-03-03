«Аталанта» дома проиграла «Болонье», Миранчук вышел на 66-й минуте

«Аталанта» на своем поле уступила «Болонье» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:2.

Бергамаски открыли счет на 28-й минуте, отличился Адемола Лукман. «Болонья» сумела перевернуть игру во втором тайме — на 57-й минуте Джошуа Зиркзе реализовал пенальти, а на 61-й с игры забил Льюис Фергюсон.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте.

«Аталанта» (46 очков) занимает шестое место в серии А. «Болонья» (51) идет четвертой в турнирной таблице.