«Аталанта» дома проиграла «Болонье», Миранчук вышел на 66-й минуте
«Аталанта» на своем поле уступила «Болонье» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:2.
Бергамаски открыли счет на 28-й минуте, отличился Адемола Лукман. «Болонья» сумела перевернуть игру во втором тайме — на 57-й минуте Джошуа Зиркзе реализовал пенальти, а на 61-й с игры забил Льюис Фергюсон.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте.
«Аталанта» (46 очков) занимает шестое место в серии А. «Болонья» (51) идет четвертой в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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Наполи – Торино
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|9.03
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Кальяри – Салернитана
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|17:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
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|9.03
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|
Болонья – Интер
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|9.03
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Дженоа – Монца
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|10.03
|14:30
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Лечче – Верона
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|10.03
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|11.03
|22:45
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