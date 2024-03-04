«Наполи» победил «Ювентус» благодаря голам Кварацхелии и Распадори
«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.
На 42-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия. На 81-й минуте отличился форвард гостей Федерико Кьеза.
На 87-й минуте нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не реализовал пенальти, но Джакомо Распадори успел первым на добивание, отправил мяч в сетку и принес своей команде победу.
«Наполи» поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А с 43 очками. «Ювентус» идет вторым с 57 очками.
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|
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|27
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|6
|4
|42-21
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|5
|5
|51-32
|56
|
4
|Болонья
|27
|14
|9
|4
|41-24
|51
|
5
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|27
|14
|5
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|47
|
6
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|46
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|44
|
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|
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|
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|11
|8
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|38
|
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|27
|9
|9
|9
|28-34
|36
|
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|27
|8
|9
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|33
|
13
|Лечче
|27
|5
|10
|12
|25-44
|25
|
14
|Эмполи
|27
|6
|7
|14
|22-41
|25
|
15
|Удинезе
|27
|3
|15
|9
|26-41
|24
|
16
|Фрозиноне
|27
|6
|6
|15
|35-56
|24
|
17
|Верона
|27
|5
|8
|14
|24-36
|23
|
18
|Кальяри
|27
|5
|8
|14
|25-47
|23
|
19
|Сассуоло
|27
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|5
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|
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|8.03
|22:45
|
Наполи – Торино
|1 : 1
|9.03
|17:00
|
Кальяри – Салернитана
|- : -
|9.03
|17:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
|- : -
|9.03
|20:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|9.03
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|10.03
|14:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|10.03
|17:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|10.03
|20:00
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|10.03
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|11.03
|22:45
|
Лацио – Удинезе
|- : -
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|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
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Душан Влахович
Ювентус
|15
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Пауло Дибала
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|П
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|
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Маркус Тюрам
Интер
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Антуан Макумбу
Кальяри
|25
|1
|3
|
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Даниэль Болока
Сассуоло
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|1
|5
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Лечче
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|1
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