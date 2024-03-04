«Наполи» победил «Ювентус» благодаря голам Кварацхелии и Распадори

«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия. На 81-й минуте отличился форвард гостей Федерико Кьеза.

На 87-й минуте нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не реализовал пенальти, но Джакомо Распадори успел первым на добивание, отправил мяч в сетку и принес своей команде победу.

«Наполи» поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А с 43 очками. «Ювентус» идет вторым с 57 очками.