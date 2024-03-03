«Наполи» сыграет с «Ювентусом» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 марта. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Ювентус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 26-ти туров серии А клуб из Неаполя набрал 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда Массимилиано Аллегри с 57 баллами располагается на 2-й строчке первенства страны.

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