Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в ворота «Болоньи» в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Россиянин отправил мяч в ворота после передачи Йоакима Мехле.

Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Хавбек появился на поле на 61-й минуте вместо Луиса Мюриэля. Этот гол стал для Миранчука 6-м в сезоне-2020/21 в составе «Аталанты» и 3-м в чемпионате Италии.