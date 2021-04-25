«Аталанта» — «Болонья»: Миранчук вышел со скамейки и забил гол
25 апреля 2021, 23:17
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в ворота «Болоньи» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Россиянин отправил мяч в ворота после передачи Йоакима Мехле.
Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Хавбек появился на поле на 61-й минуте вместо Луиса Мюриэля. Этот гол стал для Миранчука 6-м в сезоне-2020/21 в составе «Аталанты» и 3-м в чемпионате Италии.
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