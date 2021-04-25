Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Болонью»

«Аталанта» разгромила «Болонью» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 5:0.

В составе бергамасков дубль сделал Руслан Малиновский, по одному мячу на счету Луиса Мюриэля, Дувана Сапаты и Алексея Миранчука. Миранчук появился на поле на 61-й минуте, выйдя на замену вместо Луиса Мюриэля.

Отметим, что «Болонья» завершила матч в меньшинстве: на 49-й минуте встречи красную карточку получил Йерди Схаутен.

«Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. «Болонья» идет на 12-м месте с 38 очками в 33 играх.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Аталанта» — «Болонья» — 5:0 (2:0)

Голы: Малиновский, 22 (1:0). Муриэль, 44 — с пенальти (2:0). Фройлер, 57 (3:0). Сапата, 59 (4:0). Миранчук, 73 (5:0).

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Кальдара, 71), Джимсити, Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Фройлер (Миранчук, 61), Муриэль (Пессина, 61), Сапата (Ламмерс, 78).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Балдурссон, 56), Данилу Ларанжейра, Сумаоро, Антов, Сориано (Виньято, 56), Сванберг (Мбай, 63), Схаутен, Паласио, Барроу (Поли, 72), Сков Ольсен (Орсолини, 72).

Предупреждение: Данилу Ларанжейра, 44.

Удаление: Схаутен, 49.

Судья: Фаббри (Италия).

25 апреля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».