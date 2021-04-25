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Пирло недоволен игрой «Ювентуса»

22:23
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1).

«Это был ужасный первый тайм. Мы должны были иначе начать матч, потому что он был ключевым в борьбе за место в Лиге чемпионов. Но мы были слишком медлительны, неправильно располагались, не успевали к мячу.

Первоначальные ожидания как для меня, так и для клуба были разными. Я не верю, что мы сработали не так, как хотели. Я учусь с каждым матчем, но я недоволен сезоном, учитывая первоначальные ожидания. И клуб, думаю, тоже не в восторге", — цитирует Пирло Football Italia.

«Фиорентина» с 34 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» — 66 баллов и третья строчка.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169710/pirlo-admits-juventus-cant-be-happy

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