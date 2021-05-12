Миранчук принял участие в победе «Аталанты» над «Беневенто»

«Аталанта» переиграла «Беневенто» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо одержала победу со счетом 2:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле во втором тайме. Почти сразу он поучаствовал в голевой комбинации, которая привел ко второму голу в матче.

«Аталанта» набрала 75 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Беневенто» остался в зоне вылета (18-е место, 31 очко).

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Аталанта» — «Беневенто» — 2:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 22 (1:0). Пашалич, 67 (2:0).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Гозенс (Джимсити, 59), Ромеро, де Рон, Малиновский (Пашалич, 59), Фройлер, Пессина (Иличич, 59), Муриэль (Миранчук, 66), Сапата (Ламмерс, 89).

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 73), Хетемай (Депаоли, 73), Виола (Ионицэ, 58), Дабо (Тельо, 85), Импрота, Лападула, Гайч (Капрари, 58).

Предупреждения: Туя, 40. де Рон, 51. Барба, 56. Ионицэ, 60. Иличич, 80. Кальдирола, 80.

Удаление: Кальдирола, 82.

Судья: Масса (Италия).

12 мая. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Лацио» — «Парма» — 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 90+5.

«Лацио»: Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 57), Ачерби, Габаррон (Кайседо, 85), Пароло (Акпа-Акпро, 73), Луис Альберто, Катальди (Эскаланте, 57), Фарес, Лаццари, Иммобиле, Муричи (Корреа, 57).

«Парма»: Сепе, Бани (Осорио, 84), Гальоло (Лаурини, 63), Валенти, Бузи, Диркс, Куртич, Эрнани, Зом (Грасси, 85), Брунетта (Траоре, 85), Пелле (Корнелиус, 73).

Предупреждения: Брунетта, 10. Гальоло, 49. Ачерби, 90. Эрнани, 90+2.

Судья: Дионизи (Италия).

12 мая. Рим. Стадион Олимпийский.

«Болонья» — «Дженоа» — 0:2 (0:1)

Голы: Дзаппакоста, 13 (0:1). Скамакка, 61 — с пенальти (0:2).

«Болонья»: Равалья, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Виньято, 62), Сумаоро, Томиясу (Амей, 89), Сориано (Урбаньски, 89), Сванберг (Сансоне, 70), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 62), Барроу.

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Бехрами (Радованович, 69), Бадель (Ровелла, 32), Стротман (Кассата, 82), Пандев (Зайц, 69), Шомуродов, Скамакка (Пьяца, 82).

Предупреждения: Сапата, 1. Шомуродов, 46. Схаутен, 64. Ровелла, 64.

Судья: Фурно (Италия).

12 мая. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Сампдория» — «Специя» — 2:2 (1:1)

Голы: Побега, 15 (0:1). Верре, 32 (1:1). Побега, 73 (1:2). Бальде, 80 (2:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева, Экдаль, Верре (Дамсгор, 67), Янкто, Квальярелла, Габбьядини (Бальде, 62).

«Специя»: Проведель, Терци, Эрлич, Бастони, Феррер, Побега (Агудело, 75), Маджоре (Верде, 87), Лео Сена (Эстевес, 75), Фариас, Сапонара, Пикколи (Гьяси, 46).

Предупреждения: Маджоре, 34. Верре, 66. Фариас, 88. Экдаль, 89.

Судья: Мареска (Италия).

12 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».