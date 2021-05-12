«Милан» разгромил «Торино» со счетом 7:0

«Милан» победил «Торино» (7:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

У победителей хет-трик сделал Анте Ребич. Также дубль в активе Тео Эрнандеза, по голу забили Франк Кессье, который реализовал пенальти, и Браим Диас.

«Милан» набрал 75 очков и занимает третье место. «Торино» на 16-й позиции — 35 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Торино» — «Милан» — 0:7 (0:2)

Голы: Эрнандез, 19 (0:1). Кессье, 26 — с пенальти (0:2). Диас, 50 (0:3). Эрнандез, 62 (0:4). Ребич, 67 (0:5). Ребич, 72 (0:6). Ребич, 79 (0:7).

«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 56), Лянко, Буонджорно, Бремер, Синго, Базелли (Ринкон, 56), Линетти (Верди, 56), Мандрагора, Дзадза, Бонаццоли.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез (Далот, 69), Хакан Чалханоглу (Леан, 70), Беннасер (Мейте, 46), Кессье, Диас (Крунич, 63), Ребич (Манджукич, 80), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Беннасер, 41. Базелли, 44. Линетти, 48.

Судья: Джуа.

12 мая. Турин. Стадион Олимпийский.