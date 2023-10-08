Арбитр Сакки дисквалифицирован на один матч за то, что не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» — «Сассуоло»

Арбитр Хуан Лука Сакки получил дисквалификацию на один матч серии А из-за инцидента перед матчем 8-го тура «Лечче» — «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле арбитр не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте, которая протянула ему руку для приветствия.

«Предположения о сексизме исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Даже удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.

После восьми туров «Лечче» с 12 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» занимает 12-ю позицию, имея в активе 10 очков.