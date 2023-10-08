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Сегодня, 23:07

Арбитр Сакки дисквалифицирован на один матч за то, что не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» — «Сассуоло»

Алина Савинова
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Арбитр Хуан Лука Сакки получил дисквалификацию на один матч серии А из-за инцидента перед матчем 8-го тура «Лечче» — «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле арбитр не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте, которая протянула ему руку для приветствия.

«Предположения о сексизме исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Даже удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.

После восьми туров «Лечче» с 12 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» занимает 12-ю позицию, имея в активе 10 очков.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2023/10/08-114575844/l_aia_ferma_l_arbitro_sacchi_per_un_turno_dopo_il_mancato_saluto_alla_sua_assistente_di_matteo
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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6.10 19:30
Эмполи – Удинезе
 0 : 0
6.10 21:45
Лечче – Сассуоло
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7.10 16:00
Интер – Болонья
 2 : 2
7.10 19:00
Ювентус – Торино
 2 : 0
7.10 21:45
Дженоа – Милан
 0 : 1
8.10 13:30
Монца – Салернитана
 3 : 0
8.10 16:00
Фрозиноне – Верона
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Лацио – Аталанта
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Ромелу Лукаку

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 5
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

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 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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Майк Меньян

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