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8 октября, 23:44

«Наполи» уступил «Фиорентине» в домашнем матче

Алина Савинова
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Хвича Кварацхелия и Микаэль Кайоде.
Фото Reuters

«Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» в матче 8-го тура серии А — 1:3.

Победу гостям принесли голы Йосипа Брекало (7-я минута), Джакомо Бонавентуры (63-я минута) и Николаса Гонсалеса (90+3-я минута). У неаполитанцев отличился Виктор Осимхен, который реализовал пенальти на 45+5-й минуте встречи.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на эту игру и провел все 90 минут на поле.

«Фиорентина» после этой встречи поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (17 очков). «Наполи» опустился на 5-ю строчку (14 очков).

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:3
Фиорентина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
Серия А
6
1
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1
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2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
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12
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13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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20
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

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