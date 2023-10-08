«Наполи» уступил «Фиорентине» в домашнем матче

«Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» в матче 8-го тура серии А — 1:3.

Победу гостям принесли голы Йосипа Брекало (7-я минута), Джакомо Бонавентуры (63-я минута) и Николаса Гонсалеса (90+3-я минута). У неаполитанцев отличился Виктор Осимхен, который реализовал пенальти на 45+5-й минуте встречи.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на эту игру и провел все 90 минут на поле.

«Фиорентина» после этой встречи поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (17 очков). «Наполи» опустился на 5-ю строчку (14 очков).