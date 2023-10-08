«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде, Лукаку сделал дубль

«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде в матче 8-го тура чемпионата Италии — 4:1.

У гостей отличился дублем Ромелу Лукаку, по одному мячу у Уссема Ауара и Андреа Белотти. Единственный гол хозяев на счету Наитана Нандеса, реализовавшего пенальти.

«Рома» поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А с 11 очками в 8 матчах. «Кальяри» идет на последней, 20-й строчке с 2 очками в 8 играх.