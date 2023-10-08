«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде, Лукаку сделал дубль
«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде в матче 8-го тура чемпионата Италии — 4:1.
У гостей отличился дублем Ромелу Лукаку, по одному мячу у Уссема Ауара и Андреа Белотти. Единственный гол хозяев на счету Наитана Нандеса, реализовавшего пенальти.
«Рома» поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А с 11 очками в 8 матчах. «Кальяри» идет на последней, 20-й строчке с 2 очками в 8 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
7
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
8
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
9
|Фрозиноне
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Рома
|8
|3
|2
|3
|19-12
|11
|
11
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
12
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
13
|Лацио
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
14
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
15
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
16
|Верона
|8
|2
|2
|4
|5-8
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|8
|0
|2
|6
|3-16
|2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|2 : 2
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|0 : 1
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|3 : 0
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|2 : 1
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|3 : 2
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|1 : 4
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
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