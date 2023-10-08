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«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде, Лукаку сделал дубль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Рома» разгромила «Кальяри» на выезде в матче 8-го тура чемпионата Италии — 4:1.

У гостей отличился дублем Ромелу Лукаку, по одному мячу у Уссема Ауара и Андреа Белотти. Единственный гол хозяев на счету Наитана Нандеса, реализовавшего пенальти.

«Рома» поднялась на десятое место в турнирной таблице серии А с 11 очками в 8 матчах. «Кальяри» идет на последней, 20-й строчке с 2 очками в 8 играх.

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 19:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:4
Рома

Футбол
ФК Кальяри
ФК Рома
0
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Интер – Болонья
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Ювентус – Торино
 2 : 0
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Дженоа – Милан
 0 : 1
8.10 13:30
Монца – Салернитана
 3 : 0
8.10 16:00
Фрозиноне – Верона
 2 : 1
8.10 16:00
Лацио – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 10
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

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