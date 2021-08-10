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В «Венеции» зафиксирован случай заражения коронавирусом

22:27
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В «Венеции» зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за ковида руководство «Венеции» было вынуждено отменить товарищеский матч и презентацию новых футболистов мужской и женской команды. Имя заболевшего не сообщается.

22 августа у «Венеции» запланирован первый матч серии А с «Наполи».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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