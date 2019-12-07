Антонио Конте: «Интер» мог быть более решительным около ворот «Ромы» и привезти домой три очка»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:0).

— Если смотреть на игру в целом, Миранте был игроком матча, а «Рома» ни разу не пробила по воротам, поэтому владение мячом мало что значит, — цитирует Конте Sky Sports Italia. - Мы практически не рисковали против отличной римской команды. Это такие матчи, в которых должны забивать голы, потому что у нас были возможности, мы заставляли их делать ошибки с нашим давлением.

Мы могли бы быть более решительными около ворот и привезти домой три очка.