Антонио Ди Натале: «Лацио» больше других заслуживает чемпионство"

Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что «Лацио» в нынешнем сезоне больше других заслуживает чемпионство. После 26 туров римляне идут в таблице вторыми, на 1 очко отставая от «Ювентуса».

— «Лацио» больше других заслуживает титул. Они проводят выдающийся сезон, — цитирует JuveNews Ди Натале. — «Ювентус» и «Интер» тоже неплохие, но «Лацио» заслуживает чемпионства больше других по игре. Они единственные дважды обыграли «Юве» и если продолжат в том же духе, то станут чемпионами.