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Сегодня, 13:58

Андреа Пирло отказался возглавлять «Салернитану»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отказался возглавлять «Салернитану», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 42-летний итальянец ждет предложений от других клубов. Новым главным тренером «Салернитаны» станет Давиде Никола.

В августе 2020 года Андреа Пирло возглавил «Ювентус», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии, однако впервые за девять лет туринцы не смогли победить в серии А, в Лиге чемпионов команда также выступила неудачно, уступив «Порту» на стадии 1/8 финала. В мае 2021 года «Ювентус» объявил об увольнении Пирло.

Вчера, 14 февраля сообщалось, что «Салернитана» предложила Пирло контракт с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками в 24 матчах.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Салернитана
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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