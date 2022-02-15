Андреа Пирло отказался возглавлять «Салернитану»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отказался возглавлять «Салернитану», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 42-летний итальянец ждет предложений от других клубов. Новым главным тренером «Салернитаны» станет Давиде Никола.

Andrea Pirlo has definitely decided to turn down Serie A side Salernitana proposal — he's not gonna be the new head coach. ??? #SerieA



Pirlo will be available waiting for other clubs — while Davide Nicola will be announced as new Salernitana manager. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022

В августе 2020 года Андреа Пирло возглавил «Ювентус», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии, однако впервые за девять лет туринцы не смогли победить в серии А, в Лиге чемпионов команда также выступила неудачно, уступив «Порту» на стадии 1/8 финала. В мае 2021 года «Ювентус» объявил об увольнении Пирло.

Вчера, 14 февраля сообщалось, что «Салернитана» предложила Пирло контракт с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками в 24 матчах.