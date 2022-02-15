Фабиан Руис может покинуть «Наполи» и вернуться в ла лигу

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, переговоры о продлении контракта с 25-летним испанцем затруднены. Ранее хавбек отклонил предложение «Ньюкасла», но не исключил возвращение в чемпионат Испании.

В текущем сезоне Руис провел 24 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.