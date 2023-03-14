Кристанте продлит контракт с «Ромой» до 2027 года

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Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте продлит контракт с клубом до 2027 года, сообщает Calciomercato.

По данным источника, зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Его действующее соглашение с римлянами истекает летом 2024 года.

В этом сезоне 28-летний итальянец провел за «Рому» 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.