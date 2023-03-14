Кристанте продлит контракт с «Ромой» до 2027 года
Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте продлит контракт с клубом до 2027 года, сообщает Calciomercato.
По данным источника, зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы.
Его действующее соглашение с римлянами истекает летом 2024 года.
В этом сезоне 28-летний итальянец провел за «Рому» 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|26
|14
|6
|6
|43-33
|48
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
9
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|
10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
11
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
12
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31-36
|33
|
13
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34-40
|33
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|26
|6
|8
|12
|29-45
|26
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|
20
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21-48
|12
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|- : -
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|- : -
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|- : -
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0
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