Анчелотти на четыре дня закрыл игроков «Наполи» на базе клуба

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти закрыл игроков на базе клуба для подготовки к матчу 15-го тура против «Удинезе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Анчелотти пытается найти способ завершить серию без побед, которая достигла 8 матчей. Клуб сообщил, что команда будет находиться на базе 4 дня.

После 14 матчей неаполитанцы с 20 очками располагаются на седьмом месте.

Матч между «Удинезе» и «Наполи» пройдет 7 декабря.