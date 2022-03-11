Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Наполи». Де Лаурентис хочет за клуб 700 миллионов евро

Американские инвесторы рассматривают возможность покупки итальянского футбольного клуба «Наполи». Владелец команды Аурелио Де Лаурентис готов расстаться с клубом за 700 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Основной интерес к «Наполи» проявляет компания Sixth Street, которая уже работает на итальянском рынке, скупая недвижимость на Сардинии.

Однако официального предложения о покупке клуба пока не поступало. Де Лаурентис также не принял финального решения о продаже команды.

В сентябре 2004 года Де Лаурентис стал президентом итальянского футбольного клуба. Команда носила название Napoli Soccer. Клуб был банкротом и выступал в серии C в тот момент.