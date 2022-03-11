Губерниев назвал дружбу Малиновского и Миранчука примером для всего мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини о дружбе Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.

«Футбольный клуб «Аталанта» — послы мира. Браво, ребята, молодцы! У нас в Европе играют всего лишь пять человек. Все эти футболисты нуждаются в поддержке. Им сейчас очень не просто всем. Выражаю респект бергамаскому клубу и всем их игрокам, красавцы! Дружба Малиновского и Миранчука — пример для всего мира! Так и нужно делать, закрыв глаза на политес», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы похвалил Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.

«У наших ребят невероятная дружба. Люди важнее флагов и границ, Алексей Миранчук — хороший парень, который тоже заслуживает уважения», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.