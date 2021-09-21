Аллегри высказался об атмосфере в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем 5-го тура серии А со «Специей» высказался об атмосфере в команде.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии туринский клуб пока не смог выиграть ни одной игры.

«Напряжение? В команде нет напряжения. Все мы работаем для того, чтобы наладить ситуацию. Завтра в составе команды будут перестановки», — передает слова Аллегри DAZN.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится в среду, 22 сентября. Начало — в 19.30 (мск). После 4-х туров серии А туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице.