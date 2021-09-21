Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри высказался об атмосфере в «Ювентусе»

17:47
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем 5-го тура серии А со «Специей» высказался об атмосфере в команде.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии туринский клуб пока не смог выиграть ни одной игры.

«Напряжение? В команде нет напряжения. Все мы работаем для того, чтобы наладить ситуацию. Завтра в составе команды будут перестановки», — передает слова Аллегри DAZN.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится в среду, 22 сентября. Начало — в 19.30 (мск). После 4-х туров серии А туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.dazn.com/en-US/home

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Россия и США бьются за олимпийские квоты в фигурном катании. Главный турнир сентября
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд