«Аталанта» — «Сассуоло»: где смотреть матч и во сколько начало
20:15
Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Сассуоло». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.
За хозяев поля выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе команды из Бергамо в текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне «Аталанта» один раз разгромила соперника 5:1, а во втором круге команды сыграли вничью 1:1.
Следить за матчем «Аталанта» — «Сассуоло» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2.
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