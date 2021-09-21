Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Сассуоло». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

За хозяев поля выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе команды из Бергамо в текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне «Аталанта» один раз разгромила соперника 5:1, а во втором круге команды сыграли вничью 1:1.

Следить за матчем «Аталанта» — «Сассуоло» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2.