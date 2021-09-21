Влахович объяснил, почему Ибрагимович является его кумиром

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович признался, что его кумиром в мире футбола является форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«Мне нравится Ибрагимович за его характер и желание никогда не сдаваться. Он никогда и никому не позволяет собой командовать.

Когда мы проиграли «Милану» 2:3 во Флоренции, я попросил у Ибрагимовича футболку. Он подписал ее для меня, и мы сделали совместное фото. Он сказал мне тогда, чтобы я никогда не сдавался», — цитирует Влаховича DAZN.

21-летний серб в текущем сезоне серии А провел 4 матча, забив три гола. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.