Аллегри встретился с президентом «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, сообщает Tuttosport 5 апреля. О содержании их разговора данных нет.

«Юве» ранее выразил поддержку нынешнему главному тренеру Андреа Пирло, однако, по данным издания, решение по нему будет приниматься в зависимости от игры и результатов в ближайших матчах.

Источник утверждает, что Аллегри был бы рад вернуться в «Ювентус», но не хочет делать это посреди сезона. Проблемой может стать конфликт специалиста с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

53-летний Массимилиано Аллегри пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза вышла в финал Лиги чемпионов.