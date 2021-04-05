Кастильехо может покинуть «Милан»
17:19
Нападающий «Милана» Самуэль Кастильехо может покинуть команду, сообщает Calciomercato.com 5 апреля.
По данным источника, россонери хотят подписать Риккардо Орсолини («Болонья») или Жонатана Иконе («Лилль»). Чтобы выручить средства на трансфер, клуб готов расстаться с Кастильехо.
«Милан» рассчитывает получить за футболиста 10 миллионов евро. Испанские клубы следят за ситуацией.
26-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за «Милан» и забил три мяча при трех голевых передачах.
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