Кастильехо может покинуть «Милан»

Нападающий «Милана» Самуэль Кастильехо может покинуть команду, сообщает Calciomercato.com 5 апреля.

По данным источника, россонери хотят подписать Риккардо Орсолини («Болонья») или Жонатана Иконе («Лилль»). Чтобы выручить средства на трансфер, клуб готов расстаться с Кастильехо.

«Милан» рассчитывает получить за футболиста 10 миллионов евро. Испанские клубы следят за ситуацией.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за «Милан» и забил три мяча при трех голевых передачах.