Аллегри встал на защиту игроков "Ювентуса" после поражения от "Дженоа"

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии встал на защиту своих игроков. Туринской команде пришлось использовать ротацию перед финалом Кубка Италии.

«Это была одна из лучших игр Влаховича с технической точки зрения. Я очень доволен тем, как он играл. Пытался объяснить это раньше, но на меня накинулись, как будто я разрушаю Влаховича. Он провел не так много матчей в серии А, и нам нужно найти баланс. В следующем сезоне мы увидим определенно лучшую его версию. Ему стоит понять, что он не потерпел неудачу, если не забил.

Кин обычно забивает, имея лишь полшанса, сегодня у него было пять или шесть моментов, но он не забил – таков футбол. У него сейчас больше опыта, несмотря на то, что он очень молод, но ему тоже нужно играть проще и не тратить столько энергии на отдельные моменты, которые на самом деле не помогают», – цитирует Football Italia Аллегри.

«Дженоа» с 28 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.