Блессин остался впечатлен игрой Кришито в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Дженоа» Александр Блессин после победы над «Ювентусом» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии признался, что чувствует себя на 30 лет старше. Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито принес победу команде, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.
«Все видели, что на прошлой неделе Миммо не забил пенальти, теперь на нем лежала ответственность, и невероятно, какое давление легло на его плечи в этот момент. «Дженоа» возвращается на правильный путь.
Нужно было видеть тренировки Кришито на этой неделе. Я поговорил с ним, сказал, что еще представится шанс. Обычно, когда разговариваешь с игроками, они тебе не верят, но я почувствовал обратное. У него есть опыт и отличная левая нога, и было приятно увидеть его сегодняшнее выступление после прошлой недели. Вот за что мы любим футбол! Заметьте, я чувствую себя на 30 лет старше», — цитирует Footbal Italia Бессина.Напомним, в прошлом туре серии А Кришито не реализовал пенальти на 95-й минуте встречи с «Сампдорией» (0:1). Игра состоялась 30 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
2
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
20
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10