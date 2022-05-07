Блессин остался впечатлен игрой Кришито в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Дженоа» Александр Блессин после победы над «Ювентусом» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии признался, что чувствует себя на 30 лет старше. Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито принес победу команде, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Все видели, что на прошлой неделе Миммо не забил пенальти, теперь на нем лежала ответственность, и невероятно, какое давление легло на его плечи в этот момент. «Дженоа» возвращается на правильный путь.

Нужно было видеть тренировки Кришито на этой неделе. Я поговорил с ним, сказал, что еще представится шанс. Обычно, когда разговариваешь с игроками, они тебе не верят, но я почувствовал обратное. У него есть опыт и отличная левая нога, и было приятно увидеть его сегодняшнее выступление после прошлой недели. Вот за что мы любим футбол! Заметьте, я чувствую себя на 30 лет старше», — цитирует Footbal Italia Бессина.

Напомним, в прошлом туре серии А Кришито не реализовал пенальти на 95-й минуте встречи с «Сампдорией» (0:1). Игра состоялась 30 апреля.