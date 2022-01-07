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Спаллетти гордится игрой «Наполи» в матче с «Ювентусом»

03:26
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Мы прибыли в Турин с целью побороться за три очка, несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись», — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Нам нужно было преодолеть это, чтобы хотя бы организовать матч. Мы разочарованы, что нам не удалось победить, но я горжусь игрой, которую показала команда.

Игроки показали огромный характер, а также технические и моральные качества. Они вновь доказали, что достойны надевать форму «Наполи». Все молодцы".

У хозяев забил Федерико Кьеза. У гостей отличился Дрис Мертенс.

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Евгений Петров все материалы автора

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