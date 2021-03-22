Аллегри раскритиковал тренеров итальянских клубов

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что игроков итальянских клубов недооценивают.

Отметим, в Лиге чемпионов до стадии 1/4 финала не дошел ни один итальянский клуб.

«Думаю, все в итальянском футболе должны сейчас задуматься. Не нужно все выкидывать на свалку. Нам нужно вернуть игроков в центр внимания. Тренер организовывает команду, но потом жалуется, когда игроки сталкиваются с европейскими командами, которые отдают пасы со скоростью 100 км/ч. Нам нужно задать вопросы самим себе.



В Италии игроки стали инструментом, доказывающим, насколько хорош тренер. Либо футболисты — просто инструменты, необходимые для оценки тренера. Так не должно быть», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Аллегри покинул «Ювентус» в мае 2019 года. Специалист возглавлял команду на протяжении пяти лет.