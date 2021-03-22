Фонсека прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ромы «Паулу Фонсека подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:2).

«Может быть, нам не хватает характера, чтобы бросить вызов таким командам. В первом тайме я увидел команду без смелости, с недостатком характера, а после перерыва все изменилось. Мы не так хотели играть. В первом тайме мы ничего не сделали, потому что команде не хватало смелости. Мы все несем ответственность, потому что, когда мы боимся играть и боимся проиграть, это становится слишком сложно. Тот факт, что мы видели, что второй тайм был совершенно другим, это означает, что это психологическая проблема, и мы могли по-настоящему начать действовать только после того, как отстали», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает пятое место в серии А, «Рома» с 50 очками — на шестой строчке.