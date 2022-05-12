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Сегодня, 03:06

Аллегри объяснил, почему заработал удаление в финале Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии объяснил, как заработал удаление. Специалист был в ярости на протяжении всей встречи, а на 104-й минуте был удален за стычку с помощником тренера миланцев Массимилиано Фаррисом.

«Кто-то из «Интера» прошел мимо и ударил меня ногой. Я разозлился, и судья совершенно справедливо удалил меня. Выяснение того, что произошло, ничего не меняет. Остается только поздравить «Интер» с победой. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне, мы должны сохранить эту злость на следующий сезон, когда должны вернуться к победам», — приводит Sport Mediaset слова Аллегри.

В финале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Миланом» или «Ювентусом».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Массимилиано Аллегри
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 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
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 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
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Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Лацио

 27
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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