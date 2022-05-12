Аллегри объяснил, почему заработал удаление в финале Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии объяснил, как заработал удаление. Специалист был в ярости на протяжении всей встречи, а на 104-й минуте был удален за стычку с помощником тренера миланцев Массимилиано Фаррисом.

«Кто-то из «Интера» прошел мимо и ударил меня ногой. Я разозлился, и судья совершенно справедливо удалил меня. Выяснение того, что произошло, ничего не меняет. Остается только поздравить «Интер» с победой. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне, мы должны сохранить эту злость на следующий сезон, когда должны вернуться к победам», — приводит Sport Mediaset слова Аллегри.

В финале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Миланом» или «Ювентусом».