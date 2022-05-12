«Ювентус» впервые за 11 лет закончит сезон без трофеев

«Ювентус» потерпел поражение от «Интера» в финале Кубка Италии — 2:4 (д.в.). Игра прошла в Риме.

Таким образом, «Ювентус» завершит сезон-2021/22 без трофеев. Ранее команда проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов, потерпела поражение в Суперкубке Италии и лишилась шансов на чемпионство в серии А.

Такое случилось впервые с 2011 года. Тогдак туринцы не смогли завоевать ни одного трофея в сезоне-2010/11.

Напомним, «Ювентус» является рекордсменом Кубка Италии по победам в финалах турнира — 14. Поражение в финале от «Интера» стало для туринской команды седьмым в истории.