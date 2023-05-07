Аллегри не спешит радоваться попаданию «Ювентуса» в зону Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Аталантой» (2:0) в матче 34-го тура АПЛ заявил, что пока рано радоваться выходу в Лигу чемпионов.

«Борьба за попадание в Лигу чемпионов завершена? Нет, впереди еще много игр и много очков. Победы миланских команд лишь обострили ее», — цитирует Аллегри Pazzi Di Fanta.

Туринцы набрали 66 очков и вышли на второе место серии А. Третьим идет «Лацио», отставая на 2 очка. Далее следуют «Интер» (63 очка) и «Милан» (61).