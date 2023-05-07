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Сегодня, 16:27

«Рома» близка к подписанию игрока «Лиона» Ауара в качестве свободного агента

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» намерена подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в качестве свободного агента.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между сторонами уже достигнуто принципиальное соглашение, ожидается подписание контракта в ближайшие дни. Контракт 24-летнего игрока с «Ромой» будет рассчитан до июня 2028 года.

Ауар — воспитанник «Лиона». В текущем сезоне он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Лион
ФК Рома
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«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
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 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
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 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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 Верона 33 6 9 18 27-51 27
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