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Аллегри: «Наконец-то люди могут сказать, что «Ювентус» окончательно выбыл из чемпионской гонки»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).

«Давайте не будем говорить то, что сейчас не поможет. Это была хорошая игра моей команды, мы играли хорошо, нанесли много ударов по воротам, так что было очень жаль проиграть. Команда прогрессирует, у нас было больше вертикальных передач, мы преуспели на техническом уровне.

Наконец-то люди могут сказать, что «Ювентус» окончательно выбыл из гонки за скудетто! Нам просто нужно набрать как можно больше очков, чтобы занять четвертое место, а затем подготовиться к сильному старту в следующем сезоне. В этом году мы плохо начали и пришлось восстанавливать много потерь», — приводит слова Аллегри DAZN.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Аталанта» уступила «Наполи», «Интер» обыграл «Ювентус» и другие матчи 31-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Лацио

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Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Сассуоло

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Милан

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