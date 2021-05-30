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Аллегри хочет купить Чалханоглу этим летом

16:45
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«Ювентус» определился с первой трансферной целью на лето 2021 года, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в команде полузащитника Хакана Чалханоглу, контракт футболиста с «Миланом» истекает этим летом. Турецкий игрок станет свободным агентом.

«Ювентус» предложил 27-летнему Чалханоглу 5 миллионов евро в год. В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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