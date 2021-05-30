«Удинезе» готов продать Де Пауля за 40 миллионов евро

«Удинезе» готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно. За 27-летнего игрока клуб хочет получить 40 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Основным претендентом на аргентинца называется «Атлетико». Также в услугах игрока заинтересованы «Милан» и «Ювентус».

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.