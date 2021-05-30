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«Удинезе» готов продать Де Пауля за 40 миллионов евро

17:46
Родриго Де Пауль. Фото Reuters
Родриго Де Пауль. Фото Reuters
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«Удинезе» готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно. За 27-летнего игрока клуб хочет получить 40 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Основным претендентом на аргентинца называется «Атлетико». Также в услугах игрока заинтересованы «Милан» и «Ювентус».

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

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