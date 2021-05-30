Аллегри хочет сохранить Дибалу в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не хочет расставаться с форвардом Пауло Дибалой, сообщает Goal.com.

По данным источника, в скором времени туринский клуб возобновит переговоры с 27-летним игроком. Контракт Дибалы рассчитан до лета 2022 года. Сам футболист хотел бы продолжить выступать за туринский клуб.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.