Аллегри: «Если бы Роналду ушел раньше, «Ювентус» мог бы иначе провести трансферную кампанию»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из команды.
Ранее защитник туринцев Джорджо Кьеллини сказал, что для «Юве» было бы лучше, если бы португалец раньше ушел в «МЮ».
«Если бы Роналду ушел раньше на месяц, у клуба, вероятно была бы возможность провести иначе трансферную компанию. Это лишь вопрос рынка, проблем он не создавал», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за этот английский клуб в период с 2003 по 2009 год.
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