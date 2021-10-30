«Милан» попытается подписать полузащитника «Марселя» Камара в январе
«Милан» интересуется полузащитником «Марселя» Бубакаром Камара, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 21-летний француз отказался продлевать контракт с клубом, истекающий в июне 2022 года. Сообщается, что «Марсель» не хочет терять футболиста без компенсации и готов продать его зимой.
В сезоне-2021/22 Камара провел 11 матчей за «Марсель», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/kamara-milan-la-rivelazione-di-de-la-fuente-e-l-idea-di-maldini-82491
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