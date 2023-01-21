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Экс-игрок «Ювентуса» о снятии 15 очков: «Позорно присуждать такое наказание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.

«То, что они сделали с «Ювентусом», позорно еще и потому, что я хотел бы посмотреть, какие козыри у них на руках, чтобы присуждать такое наказание. Другие команды тоже получают прирост капитала, это скандально и как минимум уместно расследовать. Справедливость сделает свое дело. Я знаю семью Аньелли, очень серьезную и уважительную, которая достигла важных целей благодаря упорному труду», — приводит слова Таккинарди журналист Альфредо Педулла.

20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Ювентус
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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