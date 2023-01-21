Полузащитник «Ромы» Дзаньоло хотел бы перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло склоняется к переходу в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Римский клуб предложил 23-летнему итальянцу продлить контракт, который истекает в 2024 году, но футболист ответил отказом.
Ранее появилась информация, что «Рома» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника. «Молотобойцы» хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа за 30 миллионов евро без учета бонусов.
В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».
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|О
|
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|1
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|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
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|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
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|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
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|18
|10
|4
|4
|23-16
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|
7
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
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|Торино
|18
|6
|5
|7
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|23
|
9
|Фиорентина
|18
|6
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|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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