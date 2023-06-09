Неста возглавит клуб-новичок серии Б «Реджану»

Тренер Алессандро Неста возглавит «Реджану», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его данным, сделка близка к завершению и в скором времени новичок серии Б объявит об этом официально.

Последним местом работы Несты был «Фрозиноне» (2019-2021). «Реджана» вышла в серию Б после победы в группе B серии С.