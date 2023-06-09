Неста — об увольнении Мальдини: «Это вне всякой логики»
Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.
«Я не знаю, что произошло, но это вне всякой логики. Считаю, что иностранные активы, приезжающие в Италию, это, конечно, хорошо, потому что они приносят деньги и идеи, но они должны изучать историю клуба, как сказал сегодня Анчелотти», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Мальдини.
Ранее сообщалось, что Мальдини решил покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале.
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|74
|
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|23
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|72
|
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|
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|
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|10
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|
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|11
|13
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|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
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|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
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|Г
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Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
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|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6
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