«Реал» рассматривает Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы Кейну

«Реал» может подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, если не сумеет достичь успеха в переговорах по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает FootMercato.

По информации источника, приоритетом «Реала» остается англичанин, но если договориться не выйдет, мадридцы переключат внимание на аргентинца.

В текущем сезоне Мартинес сыграл в 56 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.