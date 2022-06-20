«Ювентус» рассматривает обмен Артура в «Рому» как часть сделки по Дзаньоло

«Ювентус» продолжает пытаться приобрести полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

По данным Tuttosport, руководство «Ромы» просит за 22-летнего итальянца 50 миллионов евро. Чтобы снизить цену за игрока, туринцы могут включить в сделку трансферную цель главного тренера «волков» Жозе Моуринью — полузащитника Артура.

Сообщается, что на Дзаньоло также претендует «Милан». Сама «Рома» не особо хочет продавать полузащитника, но римляне не могут договориться с ним о продлении контракта, срок которого истекает в июне 2024 года.

Ранее информировалось, что «Ювентус» трижды встречался с агентом Дзаньоло.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.