Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе»
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, 29-летний датчанин может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Интерес к полузащитнику проявляет «Аякс», в котором он выступал раньше.
28 октября сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена, потому что тот не может выступать в чемпионате Италии из-за медицинских ограничений.
Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что датчанин перенес остановку сердца. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
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