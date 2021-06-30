В «Интере» подтвердили, что в ближайшие 24 часа Хакими станет футболистом «ПСЖ»
20:36
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Ашраф Хакими продолжит карьеру в «ПСЖ».
«Мы на заключительном этапе перехода Хакими в «ПСЖ», трансфер будет завершен в течении 24 часов», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 70 миллионов евро. 22-летний марокканец подпишет соглашение до 2026 года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).
Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/23/inter-hakimi-psg-calciomercato-news
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