Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и его жена Дарья Валитова отписались друг от друга в Instagram.

Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram. Фото Instagram

30 июня Валитова в сторис Instagram рассказала о предательстве близкого человека.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.