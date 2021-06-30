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Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram

22:45
Дарья Валитова. Фото Instagram Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и его жена Дарья Валитова отписались друг от друга в Instagram.

Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram. Фото Instagram
Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram. Фото Instagram

30 июня Валитова в сторис Instagram рассказала о предательстве близкого человека.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

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